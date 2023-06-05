Заткните фонтан!

Кошкин Сибиряк Военкуры- вы дуры!!!! Вместо того, чтобы драконить общество подумайте вот о чем- вот состоялась всеобщая мобилизация, пошли парни из всех районов РФ на фронт, и что? Встанет БрАЗ- не будет самолётов, нет алюминия- встанут ВСЕ авиазаводы по стране, встанет отрасль железодобычи- хрен вам, а не танки от УВЗ, встанет Роснефть- не будет доходов в казну, встанет Газпром- хрен вам и вашим детям все блага цивилизации.
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