Турция готова поставлять транзитом природный газ из Туркмении в Европу

Анкара готова поставлять газ из Туркмении в Европу. Об этом сообщила в субботу газета “Нейтральный Туркменистан” по итогам визита спикера Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафы Шентопа в Ашхабад.
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