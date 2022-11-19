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Турция готова поставлять транзитом природный газ из Туркмении в Европу

Турция готова поставлять транзитом природный газ из Туркмении в Европу

Анкара готова поставлять газ из Туркмении в Европу. Об этом сообщила в субботу газета “Нейтральный Туркменистан” по итогам визита спикера Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафы Шентопа в Ашхабад.

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