Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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«Современный ли самолет Ту-214?»: к вопросу о возможности выпуска в Казани МС-21

«Современный ли самолет Ту-214?»: к вопросу о возможности выпуска в Казани МС-21

Четыре тезиса к резонансному заявлению руководства минпромторга России Если должного спроса на Ту-214 не будет, а МС-21, напротив, окажется востребованным, на Казанском авиазаводе можно будет выпускать его и вообще предприятие модернизируется так, чтобы оно могло строить любые типы лайнеров.

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Новый комментарий от пользователя
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Валерий Николаевич

У меня смутные подозрения, что тов. Абраменков имеет образование социолога или юриста и потому с легкостью рассуждает о производстве на КАЗе того или иного самолета без упоминания технологии и оснастки. Оно понятно, для юриста самолет он и есть самолет, что тут думать