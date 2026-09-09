«Современный ли самолет Ту-214?»: к вопросу о возможности выпуска в Казани МС-21

Четыре тезиса к резонансному заявлению руководства минпромторга России Если должного спроса на Ту-214 не будет, а МС-21, напротив, окажется востребованным, на Казанском авиазаводе можно будет выпускать его и вообще предприятие модернизируется так, чтобы оно могло строить любые типы лайнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крупнейший в исто...
- Этот день в авиац...
- Этот день в авиац...
Это последователь Христенко? Тогда не будет ни того ни другого
Одним словом, "эффективный менеджер" этот т.Абраменков.
У меня смутные подозрения, что тов. Абраменков имеет образование социолога или юриста и потому с легкостью рассуждает о производстве на КАЗе того или иного самолета без упоминания технологии и оснастки. Оно понятно, для юриста самолет он и есть самолет, что тут думать
То есть речь идет фактически о саботаже возобновления производства собственного самолета, который сегодня России крайне необходим. Особенно в условиях санкционного давления