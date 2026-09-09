«Современный ли самолет Ту-214?»: к вопросу о возможности выпуска в Казани МС-21

Четыре тезиса к резонансному заявлению руководства минпромторга России Если должного спроса на Ту-214 не будет, а МС-21, напротив, окажется востребованным, на Казанском авиазаводе можно будет выпускать его и вообще предприятие модернизируется так, чтобы оно могло строить любые типы лайнеров.