Ученые выявили риск атеросклероза из-за переработанных продуктов

Исследование, охватившее 133 797 участников без атеросклероза, показало, что потребление ультрапереработанных продуктов увеличивает риск заболевания на 29–40%.
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