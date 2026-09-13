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КНДР отчиталась о стопроцентной точности ударов на учениях с баллистикой и дронами

КНДР отчиталась о стопроцентной точности ударов на учениях с баллистикой и дронами

ПХЕНЬЯН, 14 сентября, ФедералПресс. Подразделения Корейской народной армии отработали массированный удар с использованием беспилотников и баллистики, поразив цели со стопроцентной точностью.

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