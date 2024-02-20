США ведут войну против демократии: Такер Карлсон раскрыл, как работает цензура в американских СМИ

Американский журналист Такер Карлсон, только что вернувшийся из Москвы, высказывался о цензуре в США ТАСС Американский журналист Такер Карлсон, только что вернувшийся из Москвы, где он взял интервью у Владимира Путина, уже высказывался о цензуре в США.
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