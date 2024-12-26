Силовики задержали главврача крупной больницы за взятку

Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взятке Сотрудники силовых структур задержали главного врача Балашихинской больницы, депутата городского совета Балашихи Михаила Антипова, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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