Меладзе несколько раз поймали на превышении скорости в центре Москвы

В прессе появились любопытные сведения о том, что во время недавнего визита в столицу некогда любимый россиянами исполнитель Валерий Меладзе оказался в центре внимания не только поклонников, но и камер видеонаблюдения.
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