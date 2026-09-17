Актрису Данилову похоронили на Старом кладбище в Гатчине

Актрису Наталью Данилову, известную по роли в фильме «Место встречи изменить нельзя», похоронили на Старом кладбище в Гатчине.
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