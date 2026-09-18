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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» в этом году проиграл больше матчей АПЛ, чем за весь 2025-й. Впереди еще 13 туров

« Челси » в 2026 году проиграл больше матчей в чемпионате, чем за весь 2025-й. Команда Хаби Алонсо в пятницу была разгромлена « Брентфордом » со счетом 0:3.

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