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Какие 3 знака зодиака могут расстаться с партнером в полнолуние в Водолее 18 августа

Какие 3 знака зодиака могут расстаться с партнером в полнолуние в Водолее 18 августа

Какие 3 знака зодиака могут расстаться с партнером в полнолуние в Водолее 18 августа Алёна Юрьева Полнолуние в Водолее, которое состоится 18 августа, пройдет под сильным влиянием Плутона — планеты трансформации, давления и контроля.

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