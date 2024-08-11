Какие 3 знака зодиака могут расстаться с партнером в полнолуние в Водолее 18 августа Алёна Юрьева Полнолуние в Водолее, которое состоится 18 августа, пройдет под сильным влиянием Плутона — планеты трансформации, давления и контроля.