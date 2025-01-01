Названо место возможной встречи лидеров РФ и США в Турции

Лучшим местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать Стамбул, заявил ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер 1 января в беседе с РИА Новости.
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