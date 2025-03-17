Власти Туапсе: открытое горение на нефтекомплексе ликвидировано

Власти Туапсе: открытое горение на нефтекомплексе ликвидированоПо данным районных властей Туапсе, пожарным удалось потушить открытое горение на нефтекомплексе, запылавшего 14 марта после атаки украинского БПЛА.
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