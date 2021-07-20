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«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию

«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию

Многосерийный сериал под названием – «Пагубное устремление Грузии, Украины и Молдавии в Европейский союз» продолжается.

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Vasja Chabibulin
Три дебила это сила
Иван
Ничтожество, клоун...зе летит в Париж...
Валентин Щербаков
Вот встретились три дворовых шавки, потявкали на РОССИЮ, выполнили очередную инструкцию своих хозяев пиндосов и на время заткнутся, до очередного указа. Твари безмозглые, кроме визга, лжи и наглости ничего порядочного у этих недоносков не осталось.
Вадим Скоробогатов
Почему,почему???,,,ПОТОМУ, ЧТО ИДИОТЫ.
Nikolay Stepanov
Скоро Зе вылетит из своего кресла, по хорошему или по плохому, посмотрим. Укроклоунада только начинается.
Вячеслав Чемалин
Эти три страны объединяет потеря территорий.И три шавки(В.Щербаков)вне стаи,но упорно хотят туда попасть.Кто же их будет защищать?.Но ведь стая вместе с США обложила Россию со всех сторон.И они будут кусать постоянно,как прибалты или поляки.И НАТО придет в эти страны.
Надежда
Ну, никак зеле не удается роль президента в реале, все равно выглядит смешно...)
Гари Гарин
Абхазия оккупирована абхазами?
Евгений Иванов
Жалкие и чмошные эти три банана
Сан Саныч
Последний абзац: "Остается только надеяться, что народы... осознают... и выметут..." Наивно так думать. Они уже НЕ ОСОЗНАЮТ и НЕ ВЫМЕТУТ.

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