СМИ. Актуальные новости - здесьПолитика«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию Многосерийный сериал под названием – «Пагубное устремление Грузии, Украины и Молдавии в Европейский союз» продолжается.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVasja ChabibulinТри дебила это силаИванНичтожество, клоун...зе летит в Париж...Валентин ЩербаковВот встретились три дворовых шавки, потявкали на РОССИЮ, выполнили очередную инструкцию своих хозяев пиндосов и на время заткнутся, до очередного указа. Твари безмозглые, кроме визга, лжи и наглости ничего порядочного у этих недоносков не осталось.ВСВадим СкоробогатовПочему,почему???,,,ПОТОМУ, ЧТО ИДИОТЫ.Nikolay StepanovСкоро Зе вылетит из своего кресла, по хорошему или по плохому, посмотрим. Укроклоунада только начинается.ВЧВячеслав ЧемалинЭти три страны объединяет потеря территорий.И три шавки(В.Щербаков)вне стаи,но упорно хотят туда попасть.Кто же их будет защищать?.Но ведь стая вместе с США обложила Россию со всех сторон.И они будут кусать постоянно,как прибалты или поляки.И НАТО придет в эти страны.НадеждаНу, никак зеле не удается роль президента в реале, все равно выглядит смешно...)ГГГари ГаринАбхазия оккупирована абхазами?ЕИЕвгений ИвановЖалкие и чмошные эти три бананаСан СанычПоследний абзац: "Остается только надеяться, что народы... осознают... и выметут..." Наивно так думать. Они уже НЕ ОСОЗНАЮТ и НЕ ВЫМЕТУТ.Комментировать
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