На открытие мотосезона в Москве приехали более 15 тыс. байкеров

10-й Московский Мотофестиваль, который официально открыл мотосезон прошел в столице 26 мая. Колонна байкеров проехала полный круг по Садовому кольцу, а на смотровой площадке Воробьевых гор прошла праздничная программа.
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