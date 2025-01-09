В США заявили о попытках найти себе замену в помощи Украине

США обсудили с несколькими странами Североатлантического альянса, кто может заменить роль Вашингтона в контактной группе по оказанию военной помощи Украине, если избранный американский президент Дональд Трамп не будет заинтересован в дальнейшей поддержке Киева.
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