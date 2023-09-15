Всем врагам назло и вопреки Казалось бы - парадоксально в наше время. Но, факт. В НВВКУ (Военный институт в Новосибирске) набор курсантов-офицеров в этом году значительно превысил предыдущий.
Казалось бы - парадоксально в наше время. Но, факт
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Подожди радоваться, автор. Радоваться будем вместе, когда ВСЕ эти ребята направятся к месту службы.
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5 час.
Евгений Бут
Сколько учились уничтожили?
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3 час.
ЕБ
Евгений Бут
Кто виноват?
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3 час.
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