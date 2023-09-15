СМИ. Актуальные новости - здесь

107 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Чубайс подал иск ...
  • Елена Бреслова
    как можно защищать то, чего отродясь не было?! ⁉️Падаль ржавая!‼️Чубайс подал иск ...
  • Надежда
    Я всегда смотрела эту передачу, потому как дети, у которых не детские проблемы-это очень трогательно и берет за душу....Проект «Пятая кол...

Казалось бы - парадоксально в наше время. Но, факт

Казалось бы - парадоксально в наше время. Но, факт

Всем врагам назло и вопреки Казалось бы - парадоксально в наше время. Но, факт. В НВВКУ (Военный институт в Новосибирске) набор курсантов-офицеров в этом году значительно превысил предыдущий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Подожди радоваться, автор. Радоваться будем вместе, когда ВСЕ эти ребята направятся к месту службы.
Ответить
5 час.
Евгений Бут
Сколько учились уничтожили?
Ответить
3 час.
ЕБ
Евгений Бут
Кто виноват?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх