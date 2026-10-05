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Глава ФБР Патель женился на певице на 18 лет младше, певшей в поддержку Трампа

Глава ФБР Патель женился на певице на 18 лет младше, певшей в поддержку Трампа

Директор ФБР Кэш Патель женился на кантри-певице Алексис Уилкинс. Девушка написала об этом в соцсети Х .

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