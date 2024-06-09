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«Чайка» из села Песчанокопское вышла в Первую лигу

«Чайка» из села Песчанокопское вышла в Первую лигу

Во Второй лиге чемпионата России сыгран последний тур в сильнейшей группе «Золото». Центральный матч состоялся в Новосибирске, где одноименный местный клуб принимал «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области.

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