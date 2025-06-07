Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Польская ведьма-режиссёрка Эльвира Невера, выступая на каком-то русофобском шабаше под названием «Польско-немецкий форум 2025» в Берлине, заявила, что «Кароль Навроцкий не победил бы на выборах без поддержки российской пропаганды».

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