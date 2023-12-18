Глава Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями испортил имидж страны в глазах мировой общественности, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS.
Сенатор США Кунс: Нетаньяху подорвал имидж Израиля
Комментарии
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Михаил
Что-то идет к тому, что часть Украины пойдет на переселение Израиля - и президент готов и вся свита из своих, да и Россия что то не торопится побеждать, да и украинцев- воинов почти не осталось, а земля обетованная и на Украине знакомая.
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