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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Амин Нуа близок к переходу в «Уникаху»

29-летний французский форвард Амин Нуа может в ближайшее время перебраться в испанскую «Уникаху». У баскетболиста действующий контракт с « Арисом ».

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