Дикие азиатские слоны демонстрируют уникальные навыки решения головоломок

В заповеднике дикой природы Салакпра в Таиланде ученые наблюдали за 77 дикими азиатскими слонами. Животным предлагались коробки-головоломки с тремя отделениями разной формы, внутри которых был ароматный джекфрут.
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