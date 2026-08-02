Охранник, предотвративший взрыв в московском ресторане, посмертно награждён премией имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о решении посмертно наградить премией имени Тиграна Кеосаяна охранника, погибшего при взрыве самодельного взрывного устройства в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве.