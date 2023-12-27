Indoor Environments: Живые ели плохо влияют на воздух в квартире

Проведённые аналитической группой NIST опыты позволили понять, что устанавливаемые в жилых помещениях перед новогодними мероприятиями живые ели источают специфические соединения, которые оказывают влияние на воздушную среду.
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