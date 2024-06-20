Столтенберг: модернизация ядерного потенциала альянса была запланирована давно

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями Российской Федерации по ядерной тематике.
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