Дональд Трамп в пятницу на брифинге заявил, что он не отдавал приказ ограничить военную сеть Starshield (ответвление Starlink), используемую украинскими войсками на поле боя.
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