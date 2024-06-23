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C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Фомин: «Рустамбек считается большим талантом»

C ЦСКА тренируется 18-летний хавбек сборной Узбекистана U20 Фомин: «Рустамбек считается большим талантом»

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. «Действительно, Рустамбек Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ПФК ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана.

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