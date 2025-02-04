ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Так это 7 человек или 7 взбунтовавшихся преступников? Либерастия у писателя опухла!Во время бунта в ...
  • Владимир Тимошков
    Решение вопроса с мигрантами. Учитесь у Пиндосии. Только не самолёты а теплушки.Первый борт США с...
  • Владимир Тимошков
    Какое двойное гражданство? Получил другое в нем и оставайся. Российское аннулируется автоматом. Посмотрите как в Пинд...Дело Аяза Шабутди...

Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Россия играет ведущую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом 4 февраля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории борьбы с голодом и бедностью в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх