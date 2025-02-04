Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Россия играет ведущую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом 4 февраля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории борьбы с голодом и бедностью в мире.