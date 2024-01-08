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Тина Канделаки пообещала переснять еще одну советскую комедию

Тина Канделаки пообещала переснять еще одну советскую комедию

В преддверии Нового года вышел музыкальный ремейк легендарного фильма Леонида Гайдая. В проекте «Иван Васильевич меняет все» приняли участие многие звезды нашего шоу-бизнеса (Ольга Бузова, Юрий Музыченко, Мигель и др.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕ НУЖНО ПЕРЕСНИМАТЬ!! Такую пошлятину &quot;переснимают&quot; это же ни видеть, ни слышать не возможно!! ЗАЧЕМ ПОРТИТЕ СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ?... Ну вот ни ума, ни фантазии, ни совести нет!! Новое, вое что снимите!! А если нет таланта, то не лезьте людям в глаза. ПРОТИВНО ЖЕ!!
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