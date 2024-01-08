Тина Канделаки пообещала переснять еще одну советскую комедию

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лина любимцева

НЕ НУЖНО ПЕРЕСНИМАТЬ!! Такую пошлятину "переснимают" это же ни видеть, ни слышать не возможно!! ЗАЧЕМ ПОРТИТЕ СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ?... Ну вот ни ума, ни фантазии, ни совести нет!! Новое, вое что снимите!! А если нет таланта, то не лезьте людям в глаза. ПРОТИВНО ЖЕ!!