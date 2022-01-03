Аргументы недели

97 571 подписчик

Avia.pro: возле побережья Крыма был замечен американский разведывательный самолет

Avia.pro: возле побережья Крыма был замечен американский разведывательный самолет

Возле побережья Крымского полуострова был замечен американский разведывательный самолет. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх