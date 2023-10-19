Один из экспериментов разбившейся «Луны-25» могут выполнить на китайском аппарате «Чанъэ-7»

Прибор «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ), который планировалось использовать в ходе миссии «Луна-25», может отправиться на естественный спутник Земли на китайском аппарате «Чанъэ-7», о чем сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.