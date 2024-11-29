ВСУ не хватает более 50 процентов военных медиков

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Украинская армия испытывает острый дефицит военных медиков. На фронте находится менее половины необходимых специалистов из-за сложной ситуации с мобилизацией и массовой «утечки мозгов» из страны.
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