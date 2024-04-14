Подвиг наших спасателей в Орске - пример единства людей

Одиссей

Как известно, подвиг одних - это преступление других.. Почему? Кто не знает, выше по течению р.Урал находится Ириклинское водохранилище и Ириклинская же ГЭС. Согласно Википедии, "Целью создания Ириклинского гидроузла было регулирование стока реки Урал для обеспечения гарантированного водоснабжения промышленных предприятий и населённых пунктов. .... а также с целью борьбы с наводнениями в городе Орск" !!!!!!! И еще одна цитата: "Уровень воды в Ириклинском водохранилище, которое находится выше Орска по реке Урал, перед паводком не был понижен, хотя предполагается снижение уровня воды для принятия объема, который приходит во время половодья. Об этом заявили опрошенные РБК гидрологи. Как рассказала РБК кандидат географических наук, гидролог Института географии РАН Мария Сидорова, «Перед половодьем дополнительно должны понижать уровень водохранилища на 3–4 метра от НПУ (нормальный подпорный уровень — уровень воды в водохранилище, при котором происходит наиболее эффективное использование его водных ресурсов). Соответственно, получается, что по их собственному графику они должны были это сделать, но они это не сделали», — отметила Сидорова.... ...Сидорова рассказала, что 12 марта в Оренбурге прошло заседание рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища, и, «очевидно, там было принято решение не спускать уровень воды по каким-то, возможно, экономическим причинам». https://www.rbc.ru/society/14/04/2024/6618143c9a794712c249f9e9?ysclid=lv00cfdr8o65885844 А потом, когда в полном соответствии с прогнозом Гидрометеоцентра началось БОЛЬШОЕ половодье, воду из водохранилища пришлось сбрасывать в экстренном и сверхнормативном порядке, что и привело к разрушению дамбы и затоплениям в Орске и Оренбурге. Как ни крути, но нынешняя беда - прямое следствие алчности и безответственности владельцев ГЭС. А возмещать это придется ГОСУДАРСТВУ, т.е., нам. Чубайсу и его приватизации РАО ЕС - горячий привет!! Вывод: "У каждого преступления есть фамилия, имя и отчество. А также - должность" (цЭ)