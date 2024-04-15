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Стивен Эй Смит: «Бакс» должны рассмотреть вариант использования Дэмиана Лилларда как актива в сделке»

«С Яннисом Адетокумбо или без «Индиана» выиграет серию у «Милуоки». Это первое. Когда это произойдет, на мой взгляд, «Бакс» должны внимательно рассмотреть вариант использования Дэмиана Лилларда как актива в сделке.

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