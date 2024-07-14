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Лавров в Совете Безопасности ООН поднимет вопрос списка погибших людей в Буче

Лавров в Совете Безопасности ООН поднимет вопрос списка погибших людей в Буче

Сергей Лавров, руководитель российской дипломатии, 16 и 17 июля 2024 года в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поднимет вопрос списка погибших в Буче людей, тела которых показали британские журналисты.

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