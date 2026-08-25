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Форвард «Шанхая» Фрк выбыл на 4 месяца из-за травмы ноги («Сила спорта»)

Как сообщает «Сила спорта», нападающий « Шанхая » Мартин Фрк выбыл на срок около четырех месяцев из-за травмы ноги.

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