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Индия и США обсудили политику в интересах атомной энергетики

Индия и США обсудили политику в интересах атомной энергетики

Политическое взаимодействие ради сотрудничества в развитии гражданской ядерной энергетики обсудили секретарь Департамента по атомной энергии правительства Индии Аджит Кумар Моханти и министр энергетики США Крисом Райтом, сообщает 26 августа газета The Economic Times.

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