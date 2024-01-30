Уссурийские кикбоксеры стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Суздале

Уссурийские кикбоксеры школы "Рекорд" Уссурийска — Анастасия Шевченко и Эдуард Судомоев — с медалями вернулись со всероссийских соревнований по кикбоксингу "Золотое кольцо", проходивших в Суздале, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) МАУ ДО Спортивная школа "Рекорд".