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Преодоление диагнозов, скандал в Афинах и спасение семьи: история четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова

Преодоление диагнозов, скандал в Афинах и спасение семьи: история четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова

Двенадцать олимпийских наград, рекорд по числу медалей на двух Играх подряд и всемирная известность — четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов навсегда вписал свое имя в историю гинастики.

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