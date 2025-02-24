В Воронежской области пассажирка иномарки пострадала в ДТП

Инцидент случился около 9:20 в Аннинском районе на 363 километре автодороги «Курск — Саратов». Предварительно, 40-летний житель Липецкой области на автомобиле «Haval» столкнулся с машиной «Лада Гранта» под управлением 38-летнего жителя Воронежа.