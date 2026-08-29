Ошибка в Telegram Desktop привела к удалению 800 ГБ данных на Windows

Пользователь Telegram Desktop на Windows обнаружил критическую ошибку в версиях 7.1.0 и 7.1.1 мессенджера, которая привела к удалению около 800 ГБ данных из папки C:\custom.
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