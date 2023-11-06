"Когда ты гость - но запамятовал об этом", - выходцы из Азербайджана поплатились за дерзость

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Россия воюет, а потому любые проблемы мигрантов с российскими законами должны заканчиваться депортацией с последующим запретом на въезд в Россию.

виктор матвеев Почему российская власть так увлеченно собирает в наш дом конченых ублюдков и кишлачный сброд.