"Когда ты гость - но запамятовал об этом", - выходцы из Азербайджана поплатились за дерзость

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия воюет, а потому любые проблемы мигрантов с российскими  законами  должны заканчиваться депортацией с последующим запретом на въезд в Россию.
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2 д.
виктор матвеев
Почему российская власть так увлеченно собирает в наш дом конченых ублюдков и кишлачный сброд.
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2 д.
Александр Бабин
Что то через чур цацкаются с этими сволочами.Интересно а если бы русский ответил так полицейскому ответ по моему однозначен-скрутили бы вмиг.-
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1 д.

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