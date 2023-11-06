Politiki.net 81,2K подписчиков Очередная провокация, осознанная или нет судите сами - но судя по видео, которое активно распространяется по сети - гости из Азербайджана искали конфликта, и жаждали его продолжения.
"Когда ты гость - но запамятовал об этом", - выходцы из Азербайджана поплатились за дерзость
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия воюет, а потому любые проблемы мигрантов с российскими законами должны заканчиваться депортацией с последующим запретом на въезд в Россию.
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2 д.
виктор матвеев
Почему российская власть так увлеченно собирает в наш дом конченых ублюдков и кишлачный сброд.
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2 д.
Александр Бабин
Что то через чур цацкаются с этими сволочами.Интересно а если бы русский ответил так полицейскому ответ по моему однозначен-скрутили бы вмиг.-
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1 д.
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