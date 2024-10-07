Известная певица снялась в бикини после похудения

Известная американская певица Джесси Джеймс-Деккер снялась в купальнике после похудения. Соответствующий пост появился на странице ее бренда одежды Kittenish в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).