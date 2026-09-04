Прошли большой семейный путь: в Симферополе поздравили проживших 50 лет вместе пенсионеров

В Симферополе чествовали супругов Николая Гордеевича и Галину Сергеевну Коханевич, которые прожили вместе 50 лет.
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