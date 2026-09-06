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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пауло Коста: «Выставьте временный пояс в полутяжелом весе, и я приду, чтобы спасти дивизион. UFC отказались от этого. Почему? Не знаю»

Боец полутяжелого веса UFC Пауло Коста хочет, чтобы руководство лиги ввело в дивизионе временный пояс, пока действующий чемпион Карлос Ульберг травмирован.

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