Ксения Собчак высказалась о бывшей жене Шнурова которая сбежала за границу

Ведущая и журналистка Ксения Собчак считает, раз уехал из страны надо ее забыть. Матильда Шнурова, после разрыва с фронтменом группы «Ленинград», продолжала развивать свой бизнес в России, пока не приняла решение продать все свои активы и переехать в США.