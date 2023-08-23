Неспешный разговор

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Да заткните наконец фонтаны!

Да заткните наконец фонтаны!

Ранее - Вдох, выдох, вдох, выдох.Успокоились! По Суровикину. Скрин снят 10: 34 мскв МинО РФ 23.08.2023 ! МинО РФ  есть и ВК   Достали!  .

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