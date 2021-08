How I Treat TICK E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:NQ1! GanesaPonraja Set out TICK - 5 minute candles, no wicks Set out -200 and +200 Watch for where TICK candles close If it closes below -200 there is a short bias (but not an enter signal) If it closes above 200 there is a long bias (but not an enter signal) Look at NQ.