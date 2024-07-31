Интернаты смерти: более 900 детей умерли в государственных школах

По меньшей мере, 973 ребенка из числа коренных американцев погибли в жестокой системе школ-интернатов правительства США, согласно результатам расследования, опубликованного во вторник официальными лицами, которые призвали американское правительство извиниться за эти школы.
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